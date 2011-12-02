Запорожский аэропорт сократил перевозки почти на 50% из-за плохого состояния аэровокзала

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в ноябре 2011 года сократило пассажироперевозки по сравнению с соответствующим периодом 2010 года почти на 50% из-за плохого состояния аэровокзала.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении ноября 2011 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено всего 978 пассажиров, что на 831 человека меньше, чем в ноябре 2010 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 1 809 пассажиров. Таким образом, пассажиропоток сократился на 46%".

В качестве основной причины сокращения пассажиропотока руководство госпредприятия называет состояние аэропорта в целом и аэровокзала в частности.

«Запорожский аэропорт и особенно аэровокзал находятся в состоянии, которое, мягко говоря, не способствует увеличению пассажиропотока. И здание вокзала, и оборудование аэропорта давно нуждаются в реконструкции, ремонте и переоборудовании. Их мог бы обеспечить инвестор, но необходимого для прихода на предприятие инвесторов решения о передаче аэропорта из госсобственности, нет: несмотря на многочисленные обещания на всех уровнях, мы безуспешно ждем его уже несколько лет», - констатировали в руководстве ГП «Международный аэропорт Запорожье».

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.