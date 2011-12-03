В поезде «Киев–Москва» нашли контрабандную партию мобильных телефонов на 1,2 млн. грн.

На таможенном посту «Конотоп» задержана контрабандная партия мобильных телефонов на 1,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины, 192 телефона Samsung Galaxy S-2 и 38 телефонов HTC Sensation были выявлены в вагоне поезда «Киев-Москва».

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Телефоны изъяты.