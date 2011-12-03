Под Стамбулом столкнулись 80 автомобилей
15:16, 03 декабря 2011Транспорт/Связь
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В Турции на одной из трасс вблизи Стамбула сегодня столкнулись 80 автомобилей.
В результате этой крупной автоаварии один человек погиб, около 30 получили ранения, сообщает радио «Свобода». Погибший – 42-летний японец.
Все пострадавшие доставлены в ближайшие госпитали.
Следствие не исключает, что причиной произошедшего мог стать сильный туман и скользкая из-за наледи дорога.
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