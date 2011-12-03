В Болгарии произошла авария с участием 15 легковых авто и трех грузовиков

В Болгарии в горном тоннеле на автомагистрали, соединяющей Софию с Варной, произошла авария с участием 15 легковых автомобилей и трех грузовиков, в результате чего два человека пострадали.

Как сообщает «Газета.ру», по данным полиции, водитель одного из грузовиков не справился при въезде в тоннель с управлением и врезался в его стену, в результате чего машина заблокировала движение в обоих направлениях. Затем в тоннель на высокой скорости въехали еще два грузовика, водители которых не успели вовремя затормозить, после чего машины столкнулись со стоявшей на дороге фурой.

Также в ДТП попали 15 легковых автомобилей, водители которых, скорее всего, нарушили скоростной режим.

Дорожные службы освобождают тоннель от автомобилей, основная сложность заключается в выводе оттуда грузовиков. Движение по трассе перекрыто, дорожная полиция организовала объездные маршруты.