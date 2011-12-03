В Бразилии в ДТП погибли 36 человек

36 человек погибли и 11 ранены в ДТП в северо-восточном бразильском штате Баия, сообщает РИА «Новости».

По данным федеральной дорожной полиции Бразилии, инцидент произошел рано утром в субботу на трассе федерального значения в районе города Милагрес в 250 километрах от столицы штата, города Салвадор.

Автобус, перевозивший рубщиков сахарного тростника, столкнулся с двумя грузовиками. По словам очевидцев, автобус пошел на обгон в разрешенном месте на горном серпантине, когда в него врезался грузовик, двигавшийся в противоположном направлении.

По данным дорожной полиции, раненые доставлены в местные больницы. По меньшей мере один пострадавший находится в тяжелом состоянии.