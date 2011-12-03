В Бразилии в ДТП погибли 36 человек
16:47, 03 декабря 2011Транспорт/Связь
0
36 человек погибли и 11 ранены в ДТП в северо-восточном бразильском штате Баия, сообщает РИА «Новости».
По данным федеральной дорожной полиции Бразилии, инцидент произошел рано утром в субботу на трассе федерального значения в районе города Милагрес в 250 километрах от столицы штата, города Салвадор.
Автобус, перевозивший рубщиков сахарного тростника, столкнулся с двумя грузовиками. По словам очевидцев, автобус пошел на обгон в разрешенном месте на горном серпантине, когда в него врезался грузовик, двигавшийся в противоположном направлении.
По данным дорожной полиции, раненые доставлены в местные больницы. По меньшей мере один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter