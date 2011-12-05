В Донецкой области убит сотрудник ГАИ

В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник Госавтоинспекции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 4 на 5 декабря в Красноармейском районе Донецкой области.

Во время несения службы на служебном автотранспорте на трассе «Донецк-Днепропетровск» экипаж из двух сотрудников ГАИ заметил автомобиль «ВАЗ-2101», который двигался на большой скорости, грубо нарушая Правила дорожного движения. Последний к тому же был технически не исправен - из-за оторванного глушителя от автомобиля шел шлейф искр, отмечается в сообщении.

Требования сотрудников милиции остановиться водителем автомобиля «ВАЗ-2101» были проигнорированы, водитель и пассажиры предприняли попытку скрыться и свернули в сторону села Гришино. В указанном селе работники Госавтоинспекции настигли автомобиль и приказали находившимся в нем гражданам выйти. Из салона на милиционеров бросились как минимум четверо (данные уточняются) злоумышленников. Вооруженные бандиты нанесли отверткой одному сотруднику ГАИ колото-резаную рану груди и избили битами, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Второй сотрудник успел достать табельное оружие и произвести выстрел, которым был ранен один из нападающих. После этого преступники скрылись.

Благодаря оперативно введенному плану «Сирена», в 04.00 5 декабря подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны сотрудниками милиции на границе с Днепропетровской областью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

У 28-летнего погибшего младшего сержанта милиции Александра Белого осталась жена и дочь, которой еще не исполнилось и двух лет, уточнили в милиции.