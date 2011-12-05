Авиакомпания «УРГА» открыла в Кировограде центр по обслуживанию самолетов

Международная акционерная авиационная компания «УРГА» открыла в Кировограде технический центр по обслуживанию самолетов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Кировоградской областной администрации.

Обращаясь к участникам торжественного открытия, директор МААК «УРГА» Леонид ШМАЕВИЧ отметил, что его компания стремится возродить лучшие авиационные традиции Кировоградской области.

«В прошлом году мы открыли международный терминал, сегодня – ангар, авиационно-технический комплекс по техническому обслуживанию самолетов различного класса отечественных и зарубежных компаний, что соответствует европейским стандартам. Таким образом, мы приближаем Кировоград к статусу международного центра авиационного сообщения», - подчеркнул Л. ШМАЕВИЧ.

Также представитель Ассоциации авиакомпаний в Восточной Европе вручил Л. ШМАЕВИЧУ документ, позволяющий компании осуществлять техническое обслуживание по европейским правилам - сертификат РАRТ-145. Соответствующий сертификат «УРГА» получила и от Государственной авиационной службы Украины.

Как отметили специалисты авиационной отрасли, технический центр такого уровня обслуживания самолетов пока единственный в Украине.

Инвестиции компании в строительство ангара составили более 8 млн. грн. Центр позволит выполнять все формы технического обслуживания самолетов таких классов, как АН-24, АН-26, АН-30, АН-32, АН-148, АН-158, АТР-42, АТР-72, Даш-7, Даш-8, СААБ-340, СААБ-2000, Цесна Караван, Боинг 737-500 и других. Ангар обеспечивает защиту самолетов от погодных факторов в течение всего года.

Справка УНИАН. ЗАО МААК «Урга» создано в августе 1993 года, базируется в г. Кировограде. Осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, в основном, по заказам ООН, а также чартерные международные рейсы. Парк воздушных судов компании насчитывает 22 самолетов, из них 9 - Ан-26, 11 - Ан-24 и 2 - Ан-26-100. Авиакомпания сертифицирована ICAO, а с 2001 года является членом Европейской ассоциации региональных авиалиний ERA. С декабря 1994 года МААК «УРГА» включена в список перевозчиков ООН.

В 2009 году Фонд госимущества Украины продал 51% акций ЗАО «Урга» одному из соучредителей компании American International Consulting Corp. (AICC), который до этого владел 43,5% акций. Еще 5,5% акций принадлежат греческой компании Lyktos Group of Companies Inc.