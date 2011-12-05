«Авлита» получила позитивное заключение экологической Госинспекции

АО «Стивидорная компания «Авлита» в ходе проверок в ноябре 2011 года получила позитивные заключения Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции, согласно которым при проведении грузовых операций по перевалке зерновых грузов на суда “Авлита” в полном объёме соблюдает природоохранное законодательство, и не загрязняет акваторию Севастопольской бухты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, внеплановая и плановая проверки проходили с 4 по 18 ноября 2011 года.

В ходе проверок представители инспекции проверили соблюдение рабочей технологической карты (РТК) перевалки зерна и технологии омасливания зерна при погрузке, изучили разрешительную природоохранную документацию предприятия в целом и зернового терминала в частности, включая материалы государственной экологической экспертизы по оценке воздействия процесса перегрузки зерна на окружающую среду (ОВОС).

Кроме того, специалисты отдела госэкоконтроля и радиационной безопасности в пунктах пропуска через государственную границу (Севастополь) провели исследования проб морской воды в бухте Доковая во время загрузки суден зерном на причалах предприятия и проверили возможные источники загрязнения акватории Севастопольской бухты.

Как сообщает компания, в актах проверок Государственной Азово-Черноморской экоинспекции отмечается, что «нарушений требований природоохранного законодательства Украины при перегрузке зерновых грузов и металлопроката на суда не выявлено», «в пробах морской воды не зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ».

“На данный момент государственной экспертизой согласованы материалы ОВОС, позволяющие переваливать «Авлите» до 3,5 млн. тонн зерна в год», — отметил и.о. генерального директора АО «СК «Авлита» Сергей ПОСОХОВ.

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» — перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской. Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн. тонн грузов, в том числе 2 млн. тонн металлопродукции и 3,5 млн. тонн зерна.

Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов — 1,2 тыс. тонн в час, с автотранспорта — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2,4 тыс. тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 кранов, в том числе 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.

100% акций АО "СК "Авлита" принадлежит "СКМ" (Систем Кэпитал Менеджмент). Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» — портовый холдинг СКМ.