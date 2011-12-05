«Укрзализныця» назначила на праздники 20 дополнительных поездов

20 дополнительных поездов будут обеспечивать пиковые перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», по состоянию на 5 декабря 2011 шесть поездов назначила Юго-Западная железная дорога, пять - Приднепровская, четыре - Южная, по два - Одесская и Донецкая и один - Львовская.

В частности, Одесская железная дорога назначила дополнительные поезда Одесса — Ужгород и Николаев — Киев, Приднепровская железная дорога назначила поезда Днепропетровск — Симферополь, Днепропетровск — Ивано-Франковск, Днепропетровск — Львов, Симферополь — Ужгород и Днепропетровск — Киев.

Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные поезда по направлениям Киев — Ужгород, два поезда Киев — Ивано-Франковск, Киев — Симферополь, Киев — Луганск, Киев — Донецк.

Донецкая железная дорога назначила дополнительные поезда Донецк — Львов и Луганск — Киев. Южная железная дорога назначила поезда по направлениям Киев — Тернополь, Харьков — Симферополь, Харьков — Мукачево и Харьков — Киев.

Львовская железная дорога назначила дополнительный поезд Киев — Львов — Киев.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы поезда №137/138 Ивано-Франковск — Киев, №396/395 Одесса — Киев и №150/149 Запорожье — Киев.