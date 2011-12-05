Самое дорогое ДТП в мире: в Японии столкнулись 8 Ferrari, 3 Mercedes-Benz и Lamborghini

В Японии произошла одна из самых дорогих в мировой истории аварий. Восемь Ferrari, три Mercedes-Benz, одна Lamborghini и два автомобиля среднего класса столкнулись на скоростной трассе в префектуре Ямагути.

Как сообщает «Газета.ру», полиция пока не дала разъяснений относительно того, как на трассе одновременно оказались 12 люксовых автомобилей.

Серьезных ранений никто не получил, врачи оказали помощь десяти пострадавшим на месте ДТП. Движение по трассе было закрыто на шесть часов.

По предварительным данным, одна из Ferrari пыталась перестроиться в другой ряд, но врезалась в центральный разделительный барьер. По словам очевидцев, автомобили двигались со скоростью 140–160 км/час.

По оценке японских СМИ, эта авария обойдется страховым компаниям почти в 4 млн. долларов.