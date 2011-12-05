ДТП на Житомирщине: водитель сбил 9-летнюю велосипедистку, врезался в дерево и погиб
12:58, 05 декабря 2011Транспорт/Связь
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В Житомирской области водитель автомобиля сбил 9-летнюю велосипедистку, после чего врезался в дерево и погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области, авария произошла в Олевске. 20-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на правую обочину, сбил велосипедистку, после чего врезался в дерево.
Водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Девочка была госпитализирована.
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