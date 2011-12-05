ЗАЗ начал серийное производство автомобилей Lanos с коробкой «автомат»

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) начал серийное производство легковых автомобилей Lanos с 16-клапанным двигателем объемом 1,4 л производства GM и автоматической коробкой переключения передач (АКПП) компании Aisin (Япония).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ноябре произведено 365 автомобилей Lanos с автоматической коробкой переключения передач. Всего в планах завода - производство до конца 2011 года 1 500 автомобилей Lanos с АКПП. Эти автомобили предложены не только украинским потребителям. Аналогичные автомобили поставлены на экспорт в РФ под брендом ЗАЗ и названием Сhance», – цитирует пресс-служба председателя правления ПАО «ЗАЗ» Николая ЕВДОКИМЕНКО.

В сообщении отмечается, что данный двигатель является глубокой модернизацией двигателя F14D3 (E-TEC II). На данный момент двигатель F14D4 (ECO TEC) - один из самых современных в линейке GM. Имея рабочий объём 1,4 л, он развивает мощность в 101 л.с., что является хорошим показателем. Применены такие современные разработки, как индивидуальные катушки зажигания, электронный привод дроссельной заслонки, автоматическая регулировка фаз газораспределения на впускном и выпускном распределительном вале, степень сжатия увеличена с 9,5 до 10,5 единиц, система самодиагностики поддерживает протокол OBDII-CAN. Применяется бензин с октановым числом от 92 и выше.

Расход топлива автомобилем Lanos с двигателем F14D4 и АКПП в условном городском цикле составляет 7,9 л на 100 км, что в среднем на 2,5 л меньше, чем с двигателем A15SMS и механической коробкой передач. Автомобили выпускаются в исполнении, соответствующем нормам Евро-4.

Автомобиль ЗАЗ Lanos с двигателем 1,4 л мощностью 101 л. с. с автоматической коробкой переключения передач представлен в кузовах седан и хетчбек. Комплектация автомобиля включает в себя кондиционер, гидроусилитель руля и подушку безопасности водителя.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.