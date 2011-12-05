Абоненты «Киевстар» приобрели более 730 тыс. модемов для мобильного Интернета

За три года, с начала продаж модемов для мобильного Интернета, абоненты «Киевстар» приобрели более 730 тысяч таких модемов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, доступ в Интернет при помощи USB-модемов пользуется все большим спросом среди абонентов «Киевстар». Старт продаж наборов «Мобильный Интернет» от «Киевстар» состоялся в ноябре 2008 года. За три года со времени внедрения этого коммерческого предложения абоненты «Киевстар» приобрели 730 тысяч таких наборов, при этом стоимость набора снизилась более чем втрое.

В 2008 – 2009 годах в продажу поступили наборы с СИМ-картами для работы как в сети второго поколения (GPRS/EDGE), так и в сети третьего поколения (3G) (компания имеет договор с «Укртелекомом» о национальном роуминге в сети третьего поколения последнего – УНИАН).

Как отметил начальник отдела продуктов бизнес-подразделения массового рынка «Киевстар» Виктор КУЛИЧЕВ, предпосылкой появления модемов для мобильного Интернета стал постоянный рост спроса украинцев на услугу беспроводного доступа к Интернету. Так, за три года трафик мобильного Интернета в сети «Киевстар» вырос почти в десять раз, с 276 ТБ в 2008 г. до свыше 2 ПБ в 2010 году.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,8 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 320 тыс.