Объем рынка медийной интернет-рекламы в 2011 году составит 270,5 млн. грн.

Согласно результатам исследования рынка медийной интернет-рекламы Украины Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), объем этого рынка в 2011 году с учетом прогноза на декабрь составит 270,5 млн. грн. без учета НДС.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ИнАУ.

Методика исследования разработана в рамках Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы и основывается на совместном анализе данных от крупнейших агентств интернет-рекламы с одной стороны и крупнейших продавцов (одиночных сайтов, холдингов, сейлз-хаусов, сетей) – с другой. Участники исследования заполняли специальные анкеты, в которых агентства указывали суммы полученных от рекламодателей средств по каждому из продавцов, а продавцы указывали долю в своих оборотах отдельных рекламных агентств.

Такой «перекрестный» анализ, считают в ИнАУ, делает исследование очень устойчивым к предоставлению неполной информации с той или другой стороны и позволяет получать весьма точную оценку рынка даже при относительно небольшом числе участников анкетирования.

В анкетировании принимали участие со стороны агентств компании AdPro (Aegis Media), AdWork, Escape Digital Marketing Group, Qmedia и COXO, а со стороны продавцов – Ukr.net, «Автоцентр», «Обозреватель», Price.ua, Infocar, Mapia.ua, Podrobnosti.ua, FISH, Internet Marketing, AdNet, HTTPool, Go2Net, C8.Network и «Украинская баннерная сеть».

Анкеты были в закрытом режиме введены в специальную excel-форму представителем Юридической фирмы «Василий Кисиль и Партнеры» и после обнародования результата уничтожены вместе с электронной базой. Это позволило обеспечить полную конфиденциальность предоставленной в анкетах информации. Конфиденциальность и отсутствие рейтингования игроков рынка гарантирует высокий уровень объективности предоставляемых данных. При этом использование данных от продавцов, осуществленное на отечественном рынке медийной интернет-рекламы впервые, позволило учесть объем прямых продаж продавцов рекламодателям в этом сегменте.

В планах ИнАУ – проведение исследования по итогам 2011 года, в котором планируется учесть некоторые сегменты рынка интернет-рекламы, оказавшиеся на этот раз за рамками оценки, а также получение ряда дополнительных показателей, характеризующих рынок интернет-рекламы Украины. Рассматривается возможность привлечения к анкетированию третьей стороны рынка интернет-рекламы – Рекламодателей.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИНАУ) — открытое добровольное объединение юридических лиц, которое объединяет свыше 100 участников рынка информационно коммуникационных технологий.