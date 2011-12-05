НКРС приняла решение о ликвидации Государственной инспекции связи

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о ликвидации Государственной инспекции связи (ГИС).

Об этом говорится в решении НКРС №695 от 1 декабря 2011 г. «О прекращении ГИС как юридического лица в составе НКРС», которым располагает УНИАН.

Согласно этому решению, НКРС во исполнение Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 г. № 1065/1065 «О ликвидации Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины», направила в Кабинет министров Украины предложение относительно прекращения ГИС как юридического лица в составе НКРС и проект постановления Кабинета министров «О ликвидации Государственной инспекции связи».

Согласно данному постановлению, должна быть образована комиссия по ликвидации ГИС во главе с начальником ГИС Владиславом БИБОЙ, который должен обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с ликвидацией ГИС, передачу материальных ценностей, которые находились на балансе ГИС в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и др.

Как собщал УНИАН, 23 ноября 2011 года Президент Украины принял решение о ликвидации НКРС (Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 г. № 1065/1065) и образован новый орган регулирования в отрасли связи – НКРСИ (Указ Президента Украины №1067/2011 от 23 ноября 2011 года).