Объем мирового мобильного трафика к 2015 году вырастет в 26 раз – Cisco

К 2015 году месячный объем мирового мобильного трафика вырастет в 26 раз до уровня 6,3 эксабайта, а годовой – до 75 эксабайт.

Такой прогноз содержится в исследовании "Индекс визуальных сетевых технологий Cisco: прогноз развития мирового мобильного трафика на 2010-2015 годы" (Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast) компании Cisco, результаты которого предоставлены УНИАН.

75 эксабайт соответствуют по емкости 19 млрд. дисков DVD, или 536 квадрильонам сообщений SMS (1 зеттабайт равен одному секстиллиону байт или одному триллиону гигабайт) - такой объем в 75 раз превышает весь фиксированный и мобильный мировой IP-трафик 2000 года.

В 2010 году объем мирового мобильного трафика рос в 4,2 быстрее, чем объем фиксированного широкополосного трафика, втрое превысив общий объем интернет-трафика (фиксированного и мобильного), сгенерированного в 2000 году.

В период с 2010 по 2015 год среднегодовые темпы роста мобильного трафика составят 92%. Это связано с постоянным увеличением числа таких мобильных устройств, как планшетные компьютеры и смартфоны, и ширящимся распространением мобильного видеоконтента.

По прогнозам Cisco, в 2015 году в мобильных сетях будет работать более 5,6 млрд. подключенных персональных устройств. Кроме того, в мире появятся полтора миллиарда узлов связи "машина-машина". Таким образом, на каждого жителя планеты будет приходиться примерно одно мобильное соединение (по оценкам ООН, к тому времени население Земли составит 7,2 млрд. человек).

Согласно тем же прогнозам, к 2015 году доля мобильного видео в общем объеме мобильного трафика составит 66%. С 2010 по 2015 год эта доля вырастет в 35 раз, демонстрируя самые высокие темпы роста среди всех мобильных приложений, включенных в исследование Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast. За тот же период объем мобильного трафика, генерируемого планшетными компьютерами, увеличится в 205 раз. Это самые высокие темпы роста для устройств любой категории.

По последним данным, в период с 2010 по 2015 г. самые высокие региональные темпы роста будут зафиксированы на Ближнем Востоке и в Африке: там годовой рост может составить 129%, что означает 63-кратный рост за 5 лет. В Латинской Америке эти показатели составят соответственно 111% в год и 42-кратный рост за 5 лет. Следом идут Центральная и Восточная Европа с годовым темпом роста в 102% (34-кратный рост за 5 лет) и Азиатско-Тихоокеанский регион (ежегодный рост в 101%, или 33-кратный рост за 5 лет). В Западной Европе, как ожидается, эти показатели составят соответственно 91% в год и 25-кратный рост за 5 лет, в Северной Америке – 83% в год и 20-кратное увеличение за 5 лет, в Японии – 70% в год и 14-кратный рост за 5 лет.

Чемпионом среди отдельных стран станет Индия: 158% в год и 115-кратный рост за пять лет. За ней следуют ЮАР (144% в год и 87-кратный рост за 5 лет) и Мексика (131%, 66-кратный рост). Для сравнения: в Великобритании темпы роста составят 84% в год, или 21-кратное увеличение за пять лет, а в США – 83% в год и 21-кратный рост за тот же период.

В 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, средняя скорость мобильного сетевого соединения удвоилась, а к 2015 году прогнозируется ее рост в 10 раз – до 4,4 Мб/с (для смартфонов). Как считают в Cisco, скорость мобильных соединений «стала важнейшим фактором, поддерживающим рост объемов мобильного трафика».

По мнению вице-президента компании Cisco Сураджа ШЕТТИ, то, что за период с 2009 по 2010 год объем мирового мобильного трафика увеличился в 2,6 раза и уже третий год подряд практически утраивается, «подтверждает силу мобильного Интернета». «Нескончаемый поток новых мобильных устройств, повышение скорости мобильных широкополосных соединений, появление нового контента и приложений самых разных типов (особенно видео) - главные катализаторы этого небывалого роста", - считает он.

Справка УНИАН. Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Доход компании в 2011 финансовом году составил 43,2 млрд. долл., прибыль - 6,5 млрд. долл.