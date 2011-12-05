Одесский порт и туроператоры занялись развитием круизного бизнеса в Одессе

Одесский порт и ряд туристических агентств Одессы создали рабочую группу по вопросам развития инфраструктуры круизного бизнеса в Одессе.

Как сообщает порт, решение было принято 1 декабря в рамках проведения «круглого стола», посвященного анализу результатов и достижений круизного сезона текущего года и перспектив сезона-2012.

Начальник отдела туризма Одесского порта Елена ТИЩЕНКО отметила, что развитию круизного бизнеса в Одессе мешают проблемы с обслуживанием туристов на территории Одессы и Украины в целом.

Такие выводы были получены в ходе анкетирования судоходных компаний и пассажиров круизных судов, которое показало отсутствие нареканий со стороны туристов к работе пассажирского терминала порта на фоне неудовлетворительной оценки состояния музеев, памятников архитектуры, сложностей с движением экскурсионных автобусов в историческом центре города, отсутствием достаточного количества парковочных мест для автобусов и т.д.

Рабочая группа сформирует инициативы по улучшению уровня обслуживания круизных туристов в Одессе и будет готовить для госорганов предложения, направленные на увеличение количества круизных мероприятий в Одессе.

В состав консультативной группы вошли представители Одесского порта и туристических компаний «Dinadis», «Лондон Скай Тревел», «Блэк си тур» и «Модес».

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.

За 10 месяцев 2011 года Одесский морской торговый порт увеличил переработку грузов на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,123 млн. тонн.

В течение навигации 2011 Одесский порт посетило 73 круизных лайнера. С учетом судов типа «река-море» за навигацию в Одесский порт было совершено 122 судозаходов.

Пассажирским комплексом порту обслужено 33 линии, из них 4 новых - Iberocruseros, Variety Cruises, Voyages to Antigiuty, Zegrahm & Eco Expeditions.

В рамках навигации Одесский порт обслужил 122 тыс. пассажиров - на 5,2% больше, чем в прошлом году.