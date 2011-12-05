Задержан начальник Керченского морского торгового порта

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Керченского морского торгового порта Александра КОТОВСКОГО по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке предприятием горюче-смазочных материалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

А.КОТОВСКИЙ был задержан 3 декабря по уголовному делу, возбужденному 16 ноября.

«В нарушение требований закона портовики заплатили за ГСМ сумму, которая превышала обозначенную в тендерных предложениях. Поставщику было необоснованно перечислено свыше 230 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

Ведется следствие.