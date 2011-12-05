В Азербайджане в ДТП погибли два работника Львовского авиационно-ремонтного завода

17:11, 05 декабря 2011
Транспорт/Связь
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4 декабря в 21.00 в Сумгаите Азербайджан) в результате ДТП погибли два работника Львовского государственного авиационно-ремонтного завода.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора по Львовской области.

45-летний радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования и 35-летний инженер-технолог находились в командировке в одной из воинских частей на базе ВВС для выполнения гарантийного обслуживания и пусконаладочных работ на самолетах.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет комиссия по специальному расследованию теруправления Госгорпромнадзора по Львовской области.

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