На реконструкции Донецкого ж/д вокзала с начала 2011 года освоено 309 млн. грн.

Общая стоимость строительно-монтажных работ на реконструкции железнодорожного вокзала Донецка, выполненных с начала 2011 года составила 309 млн. грн., работ, выполненных с начала реконструкции, - 685 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), на сегодня на реконструкции вокзала завершается обустройство пассажирских платформ, ведется строительство здания пригородного вокзала, ведется реконструкция существующего вокзала и благоустройство прилегающих территорий, проведен ремонт существующего подземного перехода через железнодорожные пути.

Кроме того, завершено строительство трехэтажного здания общественно-торгового комплекса по ул. Артема, завершается его внешнее остекление и ведется благоустройство прилегающей территории со стороны перрона.

Также Укрзализныця сообщила, что 2 декабря гендиректор Владимир КОЗАК проехал с инспекцией по маршруту Киев-Полтава-Лозовая-Донецк.