ДЖД на зимние каникулы сформировала два детских поезда

Донецкая железная дорога сформировала два дополнительных поезда из 11 вагонов каждый для обслуживания детских экскурсионных групп во время зимних каникул - сообщением Луганск-Харьков-Львов-Киев-Луганск, и сообщением Лисичанск-Киев-Львов-Лисичанск.

Как сообщает ДЖД, поезд Луганск-Харьков-Львов-Киев-Луганск отправится 23 декабря, поезд Лисичанск-Киев-Львов-Лисичанск - 1 января.

Всего по состоянию на 5 декабря 2011 года Донецкая железная дорога назначила два дополнительных поезда - № 569/570 сообщением Донецк-Львов и № 588/587 сообщением Луганск-Киев. Кроме того, назначен поезд в Донбасс формированием ЮЗЖД № 588/587 сообщением Киев-Луганск и разрабатывается график следования дополнительного поезда №584/583 сообщением Киев-Донецк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 декабря 2011 шесть дополнительных поездов назначила Юго-Западная железная дорога, пять - Приднепровская, четыре - Южная, по два - Одесская и Донецкая и один — Львовская.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «Укрзализныце» принять меры по повышению качества перевозки пассажиров и обеспечить движение дополнительных поездов на наиболее популярных во время новогодне-рождественских праздников маршрутах.

В Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») заявляли, что «дополнительные поезда для железных дорог Украины являются неоправданно убыточными. Их населенность не превышает 50%, поскольку в одну сторону места в них заполнены, а в обратную сторону они идут пустые. Железные дороги Украины несут значительные убытки, которые не компенсируются». Специалисты «Укрзализныци» предлагали гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.