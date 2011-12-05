Кабмин до 2015 года переведет органы госвласти на программное обеспечение с открытым кодом

Правительство планирует постепенно, до 2015 года, обеспечить переход органов государственной власти на программное обеспечение с открытым кодом, что позволит сократить бюджетные расходы на легализацию и приобретение проприетарного программного обеспечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, такой переход предусмотрен одобренной Кабинетом министров Государственной целевой научно-технической программой использования в органах государственной власти программного обеспечения с открытым кодом на 2012-2015 годы.

Как отмечается в сообщении, в процессе реализации программы бюджетные средства будут перенаправлены на поддержку отечественных разработчиков программного обеспечения.

Кроме того, программа будет создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие украинской ІТ-индустрии.

Программа, говорится в сообщении, предусматривает создание общедоступного информационного ресурса по технической поддержке программного ресурса с открытым кодом и единого Реестра программного обеспечения, которое используется в органах государственной власти.

В пределах программы будет организовано повышение квалификации государственных служащих.

Предприятие для разработки методических принципов использования программного обеспечения с открытым кодом и его бесплатного распространения в органах государственной власти будет определяться на конкурсной основе.