Аэропорт «Борисполь» не смог привлечь кредитную линию на 130 млн. долл.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» не смогло привлечь кредитную линию в размере 130 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, торги были отменены, так как на участие в конкурсе была подана только одна заявка.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 25 ноября 2011 года.

Напомним, что Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» объявило тендер на услуги по предоставлению кредита в течение 2011-2012 гг.; лимит кредитной линии - 130 млн. долларов США. Срок подачи предложений был заявлен до 10 ноября, однако эти сроки переносились.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» проводит реконструкцию и строительство нового терминального комплекса D запланированной пропускной способностью – 3 тыс. чел. Запланированный ввод в эксплуатацию – конец 2011-го – начало 2012 года. Стоимость контракта – 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств аэропорта «Борисполь».