Председателем НКРСИ назначен нынешний председатель НКРС Яцук

Председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), указом Президента Украины назначен нынешний председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Петр ЯЦУК.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение о ликвидации НКРС (указ от 23.11.2011 г. № 1065) и образовании нового органа регулирования – НКРСИ (указ №1067 от 23.11.2011 года).

Согласно указу №1065 образована комиссия по ликвидации НКРС во главе с П.ЯЦУКОМ. Главе комиссии предписано обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с ликвидацией НКРС и др., проиинформировав Президента Украины в шестимесячный срок о результатах проведенной работы.

НКРСИ является органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. В своей отрасли НКРСИ осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора (контроля).

Ранее действовавший в отрасли связи регуляторный орган – НКРС включал в свой состав председателя НКРС и 7 членов, которые также назначались Президентом Украины. В отличие от нового органа регулирования, НКРС не занималась регулированием сферы информатизации.