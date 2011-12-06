Киев в этом году приобрел 23 новых трактора Foton для уборки снега

Киев в этом году приобрел 23 новых трактора Foton-FT-454 для уборки снега.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы КГГА о состоянии подготовки снегоуборочной техники и посыпочных материалов для надлежащего содержания и эксплуатации придомовых территорий жилых домов и межквартальных проездов в зимний период.

К зиме в целом подготовлено 342 единицы техники. Среди них 116 единиц малой механизации, 203 трактора для уборки снега, а также 23 новых трактора Foton.

Решен вопрос наличия трактористов в районах города. По информации Главного управления жилищного хозяйства, штат трактористов на сегодняшний день состоит из 170 человек.

Количество заготовленной песчано-соляной смеси в Голосеевском районе – 654 тонны, в Дарницком – 198 тонн, в Деснянском – 262 тонны, в Днепровском – 533 тонны, в Оболонском – 220 тонн, в Печерском районе – 437 тонн, в Подольском – 250 тонн, в Святошинском – 185 тонн, в Соломенском – 480 тонн, в Шевченковском районе - 407 тонн.