В Харькове в аварию попал автозак
11:50, 06 декабря 2011Транспорт/Связь
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В Харькове в ДТП попал автомобиль «Фотон», который перевозил задержанных лиц.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, авария с участием автозака и автомобиля «Нисан» произошла вчера около 11.00.
В результате ДТП никто не пострадал, милицейский спецавтомобиль, который перевозил задержанных в суд, технических повреждений не получил.
На место аварии для дальнейшей транспортировки задержанных прибыл другой спецавтомобиль, который доставил их к месту назначения.
Место аварии было оцеплено работниками райотдела милиции и спецподразделения «Беркут».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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