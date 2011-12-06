В Харькове в аварию попал автозак

В Харькове в ДТП попал автомобиль «Фотон», который перевозил задержанных лиц.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, авария с участием автозака и автомобиля «Нисан» произошла вчера около 11.00.

В результате ДТП никто не пострадал, милицейский спецавтомобиль, который перевозил задержанных в суд, технических повреждений не получил.

На место аварии для дальнейшей транспортировки задержанных прибыл другой спецавтомобиль, который доставил их к месту назначения.

Место аварии было оцеплено работниками райотдела милиции и спецподразделения «Беркут».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.