"Укравтодор" до конца года полностью откроет дорогу М-07 Киев-Ковель-Ягодин

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершила ремонтно-строительные работы на отдельных участках 248 км автомобильной дороги общего пользования М-07 Киев-Ковель-Ягодин и планирует полностью открыть ее до конца этого года.

Как говорится в сообщении "Укравтодора", переданном агентству УНИАН, дорога Киев-Ковель–Ягодин, общей протяженностью 488 км, является кратчайшим путем между Киевом и Варшавой. Она была построена в 70-х годах ХХ столетия с преимущественно цементно-бетонным покрытием и не отвечала современным требованиям по ровности и прочности. В связи с этим автолюбители и перевозчики вынуждены были использовать дорогу Киев-Чоп, что приводило к ее перегрузке.

Также в "Укравтодоре" сообщили, что на сегодняшний день ведомство выполнило запланированный на 2011 год план открытия 1500 км дорог общего пользования.

В 2012 году "Укравтодор" планирует открыть движение на 2000 км автодорог.

По данным Госслужбы, в 2009 году было открыто движение лишь на 92 км дорог, а в 2010-м - на 973 км.