Власть Киева ищет деньги для строительства метро на Троещину

Власть Киева ведет переговоры относительно источников финансирования строительства метро на Троещину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ во время прямого эфира на телеканале «Киев» сказал, что в следующем году в планах городской власти – продолжение строительства Подольско-Воскресенского моста и строительство метрополитена.

По его словам, сегодня рассматривается несколько вариантов финансирования этих работ. В частности, возможно и бюджетное финансирование, и сотрудничество с бизнесом на условиях государственно-частного партнерства.

«Сейчас мы активно ведем консультации с нашими партнерами, финансовыми организациями и банками Российской Федерации и с японской стороной. Побывав в командировках за границей, я убедился, что бизнес и власть – надежные партнеры. Также хочу отметить, что не важно, за какие средства будет построен этот участок метро, стоимость проезда в нем будет такая же, как и на остальных линиях метрополитена», – сказал А.ПОПОВ.

Он обратил внимание, что на Троещине будет и метро, и скоростной трамвай.

В частности, председатель КГГА отметил, что трамвайное сообщение – это лишь частичное решение проблемы транспортного обеспечения жителей района, поэтому городская власть в любом случае не откажется от строительства метро.

«Если раньше рассматривался вопрос: или строительство метрополитена, или трамвайных путей, то сейчас я могу сказать, что на Троещине будет и трамвай, и метро», – заверил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, трамвайная линия на жилом массиве Троещина будет реконструирована и достроена.

После реконструкции трамвайная линия будет работать в режиме легкого рельсового транспорта от улицы Милославской до узла пересадки на городскую кольцевую электричку.

В конце ноября в КГГА проинформировали, что в декабре начнутся работы по достройке трамвайной ветки на Троещине. Планируется, что киевляне смогут воспользоваться этим видом транспорта уже в мае-июне следующего года.

Стоимость проекта по строительству четвертой ветки метрополитена на массив Троещина в Киеве оценивается в 1,5 млрд. долларов.