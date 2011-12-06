Железные дороги увеличили среднесуточную нагрузку на 8,5%

Украинские железные дороги в январе-ноябре 2011 года увеличили среднесуточную нагрузку вагонов на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 1,62 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укразализныця», этот показатель на 3,5% превышает запланированный.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщила, что в ноябре 2011 года среднесуточная нагрузка вагонов выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и на 3,5% по сравнению с планом — до 1,063 млн. тонн.

В частности, в ноябре 2011 года среднесуточную нагрузку увеличили все железные дороги, в том числе Донецкая — на 7,8%, Приднепровская — на 5,7%, Южная — на 6,1%, Юго-Западная — на 17,3%, Одесская — на 13, 9%, Львовская — на 12,3%.

В течение ноября 2011 года в среднем за сутки выгружалось около 17 тыс. вагонов — на 8,1% больше, чем в ноябре минувшего года.

«Улучшение показателей эксплуатационной работы железных дорог произошло благодаря эффективной организации перевозочного процесса и более рациональному использованию подвижного состава», - отмечают специалисты «Укрзализныци».

Справка УНИАН. За 11 месяцев 2010 года украинские железнодорожники в среднем ежесуточно грузили 979,3 тыс. тонн грузов — на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2009 года и на 5,9% больше от планового задания.