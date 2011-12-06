«Укрзализныця» в ноябре ускорила оборот грузовых вагонов на 2,5%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в ноябре 2011 года ускорила оборот грузовых вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в среднем один вагон в ноябре находился в обращении 5,5 суток, оборот груженого вагона в ноябре 2011 года составил 2,89 суток.

Время простоя вагона под одной грузовой операцией составило 33 часа — на 15% меньше, чем было запланировано. Простой вагона на одной технической станции составил 7,14 часа — на 3,5% меньше, чем планировалось.

Средняя протяженность рейса грузового вагона составила 507,9 км — на 2,7% больше, чем было запланировано.

Среднесуточный пробег локомотива в ноябре 2011 года составил 470 км — на 4,9% больше плана и на 0,2% больше уровня прошлого года. Среднесуточная производительность локомотива составила 1,33 млн. т/км брутто — на 5% больше плана и на 0,5% больше показателя аналогичного периода 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к уровню 2009 года на 0,77 суток (112,3%), и к плановому заданию на 1,13 суток (118,0%).

Согласно сообщению, в среднем один грузовой вагон находился в обращении 6,27 суток. Оборот груженого вагона составил 2,98 суток, и ускорен к плановому заданию на 0,14 суток (104,7%).