Дата-центр ВОЛЯ ввел новый тариф «VDS-Универсал» и улучшил конфигурацию серверов

Дата-центр ВОЛЯ предложил уникальный тарифный план «VDS-Универсал» всего за 99 грн./мес., который предполагает предоставление минимальной конфигурации виртуального сервера, с возможностью планомерного увеличения необходимой абоненту конфигурации по принципу конструктора тарифного плана.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, новое предложение обеспечивает абонентам гибкое решение с доступным порогом входа; при этом пользователи смогут развивать свои проекты, постепенно наращивая конфигурацию сервера.

Согласно тарифу «VDS-Универсал», абонент получает в пользование виртуальный сервер со следующей конфигурацией: процессор (CPU) – 0,5 ГГц; оперативная память (RAM) – 512 МБ; дисковое пространство (НDD) – 30 ГБ; входящий зарубежный трафик – 100 ГБ.

Как отметила руководитель службы продаж дата-центра ВОЛЯ Ирина СТЕЛЬМАХ, новый тарифный план «VDS-Универсал» особенно актуален для начинающих интернет-проектов, для малого и среднего бизнеса, и для тех компаний, которые только выходят на рынок Украины. По ее словам, разместив на сервере корпоративный сайт или электронную почту с низкой начальной абонплатой, абоненты в дальнейшем «имеют возможность гибко моделировать тарифный план благодаря заказу-конструктору и оперативно увеличивать параметры сервера по сравнению с физическим».

Также дата-центр ВОЛЯ улучшил конфигурацию предоставляемых физических серверов: в тарифном плане «Бизнес» – Intel Pentium Dual Core E5400 и в тарифном плане «Эксперт» – Intel Xeon 1230. Во всех тарифных планах не ограничивается украинский и исходящий зарубежный трафик.

Как отметила А.СИГДА, ВОЛЯ усилила B2B-направление в рамках комплексной программы изменений, к реализации которой компания приступила в этом году. В B2B-сегменте ВОЛЯ ориентирована на малый и средний бизнес. Сегодня компания предлагает комплекс таких востребованных услуг, как широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение и услуги дата-центра, более 10 тыс. бизнес клиентов.

В июле 2011 года дата-центр ВОЛЯ ввел в эксплуатацию виртуальные выделенные серверы на базе решения vSphere от компании Vmware, которые имеют ряд преимуществ: возможность установки любой операционный системы; эффективное распределение ресурсов; хранение данных в дублированном сетевом дисковом хранилище; обслуживание аппаратной платформы без остановки виртуального сервера.

В октябре текущего года ВОЛЯ предложила бизнес клиентам во всех городах своего присутствия новые пакеты услуги доступа в Интернет и единой услуги «ТВ + Интернет», которые разработаны с учетом специфических потребностей предприятий малого и среднего бизнеса, в частности, предполагают использование Wi-Fi-сети в офисе и услуг дата-центра. Кроме услуги доступа в Интернет, абоненты без дополнительных затрат имеют возможность подключить цифровое телевидение для приемной или рабочих кабинетов. В предложении предусмотрены специальные скидки на услуги дата-центра от 5% до 15%, в зависимости от выбранного пакета.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет и др.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.