«Укравтодор» сдал отремонтированный подъезд к пункту пропуска Львов-Краковец

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») завершила реконструкцию подъезда к международному пункту пропуска Львов — Краковец на автомобильной дороге государственного значения М-10 Львов — Краковец.

Как сообщили УНИАН в «Укравтодоре», протяженность реконструированного в 2011 году участка с западным обходом Львова составила 76,9 км.

Автодорога Львов — Краковец является подъездной дорогой к международному пункту пропуска «Краковец» и обслуживает туристический поток между приграничными областями Украины и Польши.

По данным «Укравтодора», интенсивность транспортного потока через этот пункт составляет 5-10 тыс. автомобилей в сутки и к 2030 году вырастет до 30 тыс. автомобилей в сутки.

При ремонте участка применялись современные технологии по устройству покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Подрядчиками выступали ООО "ОНУР", ГП "Львовский дорсервис" и ООО "Захидтрансбуд".

Справка УНИАН. Автомобильная дорога Львов — Краковец с западным обходом города Львов была построена в 60-х годах ХХ века по параметрам III категории с шириной проезжей части 7,0-8,0 м.