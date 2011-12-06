ЮЗЖД за 11 месяцев отремонтировала 3821 грузовой вагон

Служба вагонного хозяйства Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) за 11 месяцев 2011 года отремонтировала в условиях депо 3766 грузовых вагонов и провела капитальный ремонт 55 грузовых вагонов.

Как сообщает пресс-служба дороги, план по деповскому ремонту выполнен на 101%, по капитальному ремонту - на 100%.

Кроме этого, ЮЗЖД отремонтировала 2004 частных вагонов, из них деповским ремонтом - 1745 и 259 капитальным ремонтом. В частности, для транспортировки контейнеров были отремонтированы 480 фитинговых платформ Государственного центра транспортного сервиса «Лиски».

Кроме того, в течение 2011 года были отремонтированы 249 вагонов предприятий Юго-Западной железной дороги, в том числе 23 - капитальным и 226 - деповским видами ремонта.