Янукович подписал закон о 450 млн. евро кредита на ремонт дорог возле Киева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Финансового соглашения «Европейские дороги Украины ІІ (Проект улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 ноября.

Согласно закону, его принятие нуждается в расходах средств государственного бюджета на софинансирование проекта с украинской стороны, а также повлечет возникновение финансовых обязательств по кредиту в сумме 450 млн. евро, предоставленному Украине Европейским инвестиционным банком. Процентная ставка 2,5% годовых, а комиссионная – 0,25%.

Источником возвращения кредитов будут средства, которые ежегодно будут предусматриваться в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог на подходах к Киеву составляет 6,5 года, что меньше нормативно-допустимого (8,3 года), а коэффициент экономической эффективности капиталовложений 0,16 больше нормативно-допустимого (0,12).

Кредитные ресурсы на реализацию проекта в течение 2011-2015 годов в сумме 900,0 млн. евро необходимо будет вернуть в течение 2016 – 2036 годов.