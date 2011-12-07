УЗ увеличит количество дополнительных поездов до Ужгорода и Ивано-Франковска на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») планирует увеличить количество дополнительных поездов, которые будут курсировать во время новогодних и рождественских праздников в направлении Ужгорода и Ивано-Франковска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Он отметил, что на 7 декабря уже назначены 20 дополнительных поездов, в частности, 6 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 5 – Приднепровская, 4 – Южная и по 2 поезда – Одесская и Донецкая железная дорога, один поезд – Львовская железная дорога.

«Все пассажиры будут вывезены. Поезда, которые ходили через сутки, будут ходить ежедневно», - сказал В.КОЗАК.

По его информации, в частности, 29-30 декабря киевский железнодорожный узел отправит 130 поездов, что составит практически максимальную перерабатывающую способность этого узла.

Также В.КОЗАК отметил, что дополнительные поезда в пиковые периоды перевозок являются для железной дороги убыточными. По его словам, как правило, они формируются из вагонов, находящихся в отстое, которые требуют соответствующей подготовки и комплектации штатом проводников.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «Укрзализныце» принять меры по повышению качества перевозки пассажиров и обеспечить движение дополнительных поездов на наиболее популярных во время новогодне-рождественских праздников маршрутах.

Премьер-министр предложил организовать график движения поездов таким образом, чтобы максимально удовлетворить реальную потребность пассажиров в перевозках.

Изменения в графики движения должны вноситься в зависимости от времени суток, дня недели, праздничных дней и т. п. и ожидаемого пассажиропотока на конкретный период на соответствующих направлениях.

Н.АЗАРОВ потребовал организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативно вносить соответствующие корректировки в график движения поездов, учитывая спрос пассажиров.

Ответственность за организацию надлежащего обеспечения пассажирских перевозок премьер-министр возложил лично на генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.