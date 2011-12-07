"АэроСвит" с 21 декабря открывает воздушное сообщение между Киевом и Хошимином

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 21 декабря 2011 года открывает регулярные авиарейсы между Киевом и крупнейшим городом Вьетнама – Хошимином.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, на линии будут использоваться широкофюзеляжные самолеты Boeing 767.

"АэроСвит" будет обслуживать линию Киев - Хошимин совместно с авиакомпанией Vietnam Airlines в рамках кодшерингового соглашения, заключенного в октябре этого года. Согласно документу, фактическим перевозчиком на маршруте является "АэроСвит", маркетинговым - Vietnam Airlines.

Полеты в Хошимин будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Обратный вылет в Киев предусмотрен по понедельникам и пятницам. Время перелета между городами составит примерно 11 часов.

Хошимин станет седьмым пунктом, в который авиакомпания "АэроСвит" осуществляет дальнемагистральные беспосадочные авиарейсы из своего базового аэропорта "Борисполь".

Справка УНИАН. Хошимин, ранее известный как Сайгон, считается крупнейшим деловым, торговым и туристическим центром Вьетнама.

В 2011 году "АэроСвит" в 1,5 раза увеличил собственный флот – до 26 самолетов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737. Также компания использует воздушные суда Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195 перевозчиков-партнеров.

В 2012 году “АэроСвит” приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.