«Укравтодор» до конца года откроет дорогу Львов - Рава Русская

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует до конца текущего года открыть движение на 58 км автодороги государственного значения М-09 Львов - Рава Русская во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в «Укравтодоре», в настоящее время завершаются ремонтные работы на подъезде к международному пункту пропуска Львов - Рава Русская.

Подрядчиком выступила подрядная организация ООО «Онур Конструкцион Интернешнл».

Справка УНИАН. В Украине в январе-октябре 2011 года отремонтировано и построено 1510 автодорог общего пользования. В 2010 году было отремонтировано и открыто движение на автодорогах общественного пользования протяженностью 973 км, в 2009 году - на 92 км дорог.