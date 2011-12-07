«Укрзализныця» останется в госсобственности — Козак

«Укрзализныця» не будет приватизирована и останется в государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

«Что касается приватизации «Укрзализныци», я считаю, что она никогда не наступит. Те реформы, которые сегодня идут и которые намечаются, это просто изменение формы работы. «Укрзализныця» была, есть и будет в руках государства», - сказал он.

В. КОЗАК отметил, что «на сегодня «Укрзализныця» создана как госорган, а выполняет хозяйственные функции».

«Это непонятно ни для Европы, ни для инвестиционных институтов, поэтому мы должны привести работу отрасли в соответствие с сегодняшними реалиями», - сказал он.

Гендиректор напомнил, что в настоящее время в Верховную Раду внесены два законопроекта по реформированию железнодорожного транспорта - № 9337 об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования и № 9377 о внесении изменений в закон Украины о железнодорожном транспорте (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью).

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.