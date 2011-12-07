Зернотрейдеры несвоевременно разгружают зерновозы - "Укрзализныця"

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» отмечает, что в формировании дефицита зерновозов виноваты зернотрейдеры, которые не обеспечивают своевременную разгрузку вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Зерновозов у нас в парке всего 11 тыс., и практически все они в работе. На вчера (6 декабря 2011 года - УНИАН) было погружено 1490 вагонов, но выгружено 1110, т.е. 300 вагонов опять омертвели», - сказал он.

По словам В. КОЗАКА, в частности, на сегодняшний день значительное скопление неразгруженных зерновозов формируется в портах.

«Зернотрейдеры хотят грузить на корабли в прямом варианте. Это значит, что мы грузим зерновозы, они останавливаются на станции и накапливаются в так называемые судовые партии, и ждут, чтобы погрузить корабль. Таких вагонов сегодня стоит только в одесских портах около 2 тыс., поэтому мы не можем улучшить оборот зерновоза таким образом, чтобы он своевременно выгружался и опять подавался под погрузку», - сказал В. КОЗАК.

По словам гендиректора «Укрзализныци», также зернотрейдеры нарушают временные нормы погрузки вагонов, что не позволяет «Укрзализныце» выполнять обязательства по обеспечению перевозок зерна.

«Есть факты, когда погрузка при норме 2,5-3 часа идет от 40 до 60 часов. При таком отношении к зерновозу мы ничего сделать не можем», - сказал он.

В то же время, В. КОЗАК отметил, что «по этим вопросам (обеспечение сроков оборота зерновозов - УНИАН) у нас есть понимание с Минагрополитики».

«Наши штабы проводят совещания, и мы вмешиваемся, чтобы полностью обеспечить перевозку зерна», - сказал он.

Как сообщалось, украинские железные дороги в январе-октябре 2011 года погрузили более 11 млн. тонн зерновых грузов, в том числе — 8,2 млн. тонн на экспорт. В среднем за сутки нагружалось 572 вагона.

В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет около 11,56 тыс. единиц. Основные виды зерновых грузов, которые перевозит украинская железная дорога — пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.