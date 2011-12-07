«Укрзализныця» планирует в 2012 году приобрести 5 тыс. грузовых полувагонов

15:15, 07 декабря 2011
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует в 2012 году приобрести 5 тыс. грузовых полувагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

«На следующий год мы планируем приобретение полувагонов — минимум 5 тыс. штук, потому что на сегодня «Укрзализныця» в полной мере не обеспечивает доставку грузов. Поэтому мы в 2012 году должны сделать все, чтобы мы полностью удовлетворили в перевозках наших грузоотправителей и грузополучателей», - сказал он.

В. КОЗАК также напомнил, что правительство разрешило «Укрзализныце» приобрести 500 локомотивов для обновления локомотивного парка, из которых Госадминистрация железнодорожного транспорта планирует в 2012 году приобрести 100 локомотивов.

«В течение пяти лет нам разрешили приобрести 500 электровозов, и мы уже отдельные договора заключили и будем заключать в дальнейшем. За всю 20-летнюю историю «Укрзализныци» их купили всего десяток, поэтому понятно, что это будет большой шаг», - сказал гендиректор.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находится примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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