Порт «Южный» за 11 месяцев увеличил переработку грузов на 25%

ГП «Морской торговый порт «Южный» за январь-ноябрь 2011 года увеличило переработку грузов на 25,1% - до 20,5 млн. тонн.

Согласно сообщению порта, переработка грузов за 11 месяцев на 2,3 млн. тонн превысила переработку грузов за весь 2010 год.

В январе-ноябре 2011 года порт «Южный» обработал 771 судно.

Наибольшую долю в общей номенклатуре обрабатываемых в 2011 году грузов занимает железорудное сырье - 9,2 млн. тонн, аммиак - 3,2 млн. тонн; уголь - 2,2 млн. тонн, карбамид - 2,1 млн. тонн.

Кроме того, порт сообщил, о покупке за собственные средства нового маневрового локомотива ТЭМ18ДМ. До этого времени в порту было пять собственных тепловозов и порт был вынужден привлекать арендованные локомотивы.

Справка УНИАН. ГП «Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году и расположено на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

В 2010 году МТП "Южный" увеличил грузооборот на 5,2% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн. Наибольшая доля в общем грузообороте пришлась на переработку рудных грузов – 39,5%. Почти 16,5% переработанных за год грузов – уголь. Немного меньше – 11,5% – перевалено карбамида.