Власть обязана использовать все возможности информационно-коммуникационных технологий для реформ – Клюев

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что власть обязана на всех уровнях использовать возможности новых информационно-коммуникационных технологий для реформирования практически всех сфер в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил в рамках участия в 45-м заседании Совета глав администраций связи Регионального содружества в сфере связи (РСС).

По словам А.КЛЮЕВА, прежде всего, речь идет о реформировании системы предоставления административных услуг населению и бизнесу, дерегуляции во всех сферах, реформировании системы социальных льгот, образования, здравоохранения и многих других сфер на базе максимального использования возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Первый вице-премьер заявил, что система электронного правительства предполагает автоматизацию всех управленческих процессов в масштабах страны для существенного повышения эффективности государственного управления и уменьшения издержек для каждого человека.

«Механизм предоставления административных услуг должен обеспечить качественное обслуживание всех по одинаково высоким стандартам, с минимальными потерями. Именно поэтому внедряется широкая автоматизация этих процессов с использованием электронного документооборота и цифровой подписи, а также он-лайновых форм взаимодействия с гражданами. Эти подходы распространяются и на реформу взаимодействия с бизнесом и на другие отрасли», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что первая Общегосударственная автоматизированная система управления экономикой создавалась как раз в Украине еще в 60-х годах прошлого столетия выдающимся ученым, математиком и кибернетиком Виктором ГЛУШКОВЫМ. Эта система предусматривала широкое использование вычислительной техники для анализа, прогнозирования и планирования экономики.

«Теперь идеи Глушкова вернулись к нам в виде модели электронного правительства», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, сегодня все эти проекты не могут быть реализованы без обеспечения общегосударственной инфраструктурной составляющей – телекоммуникационной сети общего использования.

Также, А.КЛЮЕВ отметил, что видя в использовании компьютерных технологий большой потенциал повышения эффективности широкомасштабных реформ, которые проводятся в стране, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провозгласил 2011 год – годом информационного общества.

***45-е заседание Совета глав администраций связи посвящено 20-летию РСС. Региональное содружество в области связи - открытая региональная организация, созданная с целью широкого сотрудничества и проведения согласованных действий государств-членов СНГ в области электрической и почтовой связи.

В РСС входит 12 стран-членов и 6 стран-наблюдателей. РСС была создана 17 декабря 1991 года в Москве главами администраций связи стран-участников Содружества независимых государств.