Россия вернула Кременчугскому сталелитейному заводу сертификат соответствия

Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России вернул Кременчугскому сталелитейному заводу сертификат соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его словам, выявленные представителям Регистра небольшие несоответствия в производственном процессе были устранены. Сталелитейный завод выполнил все требования Регистра сертификации и "Укрзализныци".

"Сегодня мы начали отпускать продукцию заказчикам", - сказал представитель предприятия.

Напомним, 23 сентября Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России выдал стальзаводу предписание о приостановке действия сертификата соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов. Этому предшествовал внеплановый инспекционный контроль.

Из-за этого предприятие не отгружало продукцию заказчикам и вагоностроительные предприятия в ноябре существенно снизили объемы производства грузовых вагонов.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.