Телевещание в цифровом формате в Украине начнется в 2012 году - Клюев

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, телевещание в цифровом формате начнется в Украине в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом Андрей КЛЮЕВ сообщил в рамках участия в 45-м заседании Совета глав администраций связи Регионального содружества в сфере связи (РСС).

По его словам, планируется обеспечить трансляцию более 40 телевизионных каналов.

На сегодняшний день в Украине подходит к завершающему этапу строительство 4-х покрытий сети цифрового телевещания в самом современном стандарте DVB-T2.

Справка УНИАН. Правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания».

Данной программой предусмотрено общее финансирование на эти цели в размере 4,3 млрд. грн., при этом из Государственного бюджета – всего 8,95 млн. грн., остальные средства – за счет инвестиций и других источников. Государственным заказчиком-координатором программы определено Министерство транспорта и связи, руководителем программы – министр транспорта и связи.

Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.