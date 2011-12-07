Россия признана самой опасной страной для пассажирских авиаперевозок

Россия, которая еще несколько лет назад была мировым лидером в авиации, стала самой опасной страной для пассажирских авиаперевозок, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным организации Ascend, количество авиакатастроф в России в этом году, скорректированное под объем воздушных перевозок, превысило показатель менее развитых стран, в том числе Конго и Индонезии.

В этом году в России разбились девять самолетов, на одном из них находилась хоккейная команда «Локомотив». В ходе расследования эксперты обнаружили ряд нарушений, в том числе алкогольное опьянение членов экипажа и фальшивые документы.

Восемь из девяти разбившихся самолетов – еще советских времен. Однако эксперты считают, что проблема заключается не в стареющем оборудовании, а в неэффективном регулировании и низкоквалифицированных пилотах. Еще одна причина – несоблюдение техники безопасности.

По мнению Билла Восса, президента некоммерческой организации Flight Safety Foundation (Фонд безопасности полетов), которая пять лет назад помогала России внедрить реформы безопасности, с аналогичными проблемами сталкиваются страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Власти России не считают, что Россию можно сравнивать с упомянутыми странами. По их словам, передает WSJ, усиление контроля за сферой авиаперевозок, которое было введено после серии катастроф, должно решить проблему безопасности.

Иностранные компании нередко запрещают своим сотрудникам пользоваться российскими авиалиниями во время командировок, сообщили газете специалисты в области безопасности воздушного транспорта. Некоторые сотрудники иностранных компаний используют перевозчики соседних России стран.

После катастрофы Як-42 в Ярославле, когда погибла хоккейная команда «Локомотив», президент Дмитрий Медведев потребовал радикального сокращения количества авиакомпаний. Чуть позже премьер-министр Владимир Путин поправил президента: речь должна идти о том, что все компании, а не только небольшие авиапредприятия, соблюдали все требования безопасности, передает Газета.Ru.