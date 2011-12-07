Деятельность в сфере интеллектуальной собственности теперь не подлежит лицензированию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» относительно лицензирования деятельности в сфере интеллектуальной собственности». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 ноября. Данным законом исключена из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере интеллектуальной собственности.

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