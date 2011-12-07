В ноябре ПЖД перевезла более 10 млн тонн грузов

В ноябре 2011 года Приднепровская железная дорога погрузила 10 млн 165 тыс. грузов, что на 1, 4% больше запланированного (10 млн 20 тонн).

В частности, за этот период магистраль перевезла: каменного угля -1 млн 206, 77 тыс. тонн, кокса - 80,67 тыс. тонн; флюсов - 317,77 тыс. тонн; руды железной и марганцевой - 5 млн 519,27 тыс.тонн (в т. ч. на экспорт - 2 млн 294,67 тыс. тонн), черных металлов - 1 млн 169,38 тыс. тонн, строительных грузов - 517,25 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 279,68 тыс. тонн, цемента - 83,42 тыс.тонн; зерна - 136,53 тыс. тонн; граншлак - 200,15 тыс. тонн; химикатов -117,89 тыс. тонн.

Справка/ Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Ее эксплуатационная путевая сеть превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.