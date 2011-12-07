Украина намерена войти в 50 лучших стран по логистической эффективности — Колесников

Украина к 2013 году намерена войти в 50 лучших стран в мировом рейтинге логистической эффективности Всемирного банка (Logistics Performance Index), чему будет способствовать стратегия реформирования транспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил ице-премьер-министр Украины — министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время конференции «Украина - взгляд изнутри 2011: на пути к успеху?», организованной Фондом эффективного управления в партнерстве с британским изданием The Economist в Лондоне.

«Если в 2007 году Украина занимала 74 место, то в 2010 - 102 из 155 стран. Наша задача - войти в число 50 лучших», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По словам Б. КОЛЕСНИКОВА, повышению рейтинга будет способствовать, в частности, внедрение в мае 2012 года скоростного пассажирского железнодорожного движения со скоростью движения 160-180 км/час, электрификация железнодорожных путей, которая на треть снизит себестоимость перевозок и повысит скорость железнодорожного движения на 35%, а также реструктуризация «Укрзализныци».

В сфере автомобильного транспорта улучшению рейтинга Украины будет способствовать развитие трассы Львов-Киев коридора Запад-Восток в направлении Киев-Канев-Черкассы-Днепропетровск-Донецк-Ростов, а на юге появится трасса Одесса-Николаев-Херсон, максимально возможный перевод грузового потока с автомобильных дорог на железнодорожный и водный транспорт, а также реформирование «Укравтодора», стратегия которого в настоящее время разрабатывается.

«Если сегодня «Укравтодор» является и заказчиком, и строителем, и контролером, то в будущем будет только эксплуатировать дороги и проводить текущие ремонты. Подрядчики будут привлекаться на коммерческих условиях, а контроль качества строительства будут осуществлять сторонние организации», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в настоящее время переговоры по контролю ведутся с французскими и немецкими компаниями.

Кроме того, Б. КОЛЕСНИКОВ сообщил, что государство планирует создать привлекательные условия для инвесторов для развития украинских портов, и напомнил, что практически завершена работа по реконструкции основных аэропортов страны.

Справка УНИАН. Всемирный банк раз в три года проводит оценку эффективности логистики, учитывая при расчете индекса логистической эффективности, в частности, качество таможенных услуг, логистику, наличие самой инфраструктуры, доступ к рыночным тарифам, возможность отслеживать грузы во время их перемещения и своевременность доставки.