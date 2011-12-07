К зимним праздникам ПЖД назначила 6 дополнительных поездов

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения пиковых перевозок во время новогодних и рождественских праздника Приднепровская железная дорога по состоянию на 06.12.2011 г. назначила 6 дополнительных поездов.

В частности, № 579/580 Днепропетровск - Киев, отправление из Днепропетровска 30-31.12.2011 г. в 13.15, из Киева - 30-31.12.2011 г. в 07.55;

№ 150/149 Запорожье-Киев, отправление из Запорожья 28.12.2011 г. в 19.33, из Киева - 29.12.2011 г. в 23.05; № 201/202 Днепропетровск - Ивано-Франковск, отправление из Днепропетровска 23.12.2011 г. - 13.01.2012 г. в 12.05 через день по нечетным, из Ивано-Франковска - 24.12.2011 г. - 14.01.2012 г. в 20.22 через день по четным; № 536/535 Симферополь - Ужгород, отправление из Симферополя 23, 28,29.12.2011 г., 01, 02, 05, 06.01.2012 г. в 18.55, из Ужгорода - 25, 30,31.12.2011 г., 03, 04, 07, 08.01.2012 г. в 09.08; № 172/171 Днепропетровск - Симферополь, отправление из Днепропетровска 28-30.12.2011 г., 02, 03, 05, 06, 09,10.01. 2012 г в 07.42, из Симферополя - 28, 29, 30.12. 2011 г., 02, 03, 05, 06, 09, 10.01.2012 г. в 16.37;. № 517/518 Днепропетровск - Львов, отправление из Днепропетровска 23.12.2011 г. и 27.12.2011 г. по 09.01.2012 г. ежедневно, кроме 31.12.2011 г. и 06.01. 2012г., в 16.36; прибытие во Львов 24.12.2011р. и с 28.12.2011 г. по 10.01.2012 г. ежедневно, кроме 01, 07.01.2012 г., в 10.16.