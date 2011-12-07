Столица в ближайшее время начнет производство киевского вертолета - Попов

Столица в ближайшее время наладит производство киевских вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам глава Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

Так, отвечая на вопрос, каким образом город планирует обеспечить работу вертолетной службы и за какие средства, А.ПОПОВ сказал: “Не будет город покупать вертолет в будущем году. Хотя в городе начинается производство отечественного вертолета, и это будет делать наше киевское предприятие”.

Он выразил уверенность, что и Министерство здравоохранения, и Министерство по чрезвычайным ситуациям будут заказчиками этой продукции.

“Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время мы сможем иметь определенное количество вертолетов, которые будут использоваться в этих направлениях, то есть предоставление медицинской или чрезвычайной помощи населению”, - объяснил председатель КГГА.

Он отметил, что КГГА уже составило перечень мест, где возможно строительство вертолетных площадок. При этом А.ПОПОВ выразил уверенность, что строительство этих площадок должно проходить также не за средства городского бюджета: “Точно могу сказать, что бюджетного финансирования не будет, потому что такие проекты можно реализовывать за счет инвестиционной составляющей, бизнес-составляющей”.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 5 октября, вертолетные площадки в городе планируют обустроить на просп. Бажана, 12-А, возле клиники «Борис»; на Харьковском шоссе, 121; возле Киевской городской больницы (КГБ) № 1; возле Международного выставочного центра на Броварском просп., 15; возле Киевской детской больницы № 2 на ул. Алишера Навои, 3; на ул. Богатырской, 30, возле больницы № 1; на ул. Кондратюка, 8, возле КГБ № 8; на ул. Шелковичной, 39/1, возле центральной больницы (Александровской); на Спортивной площади, 1, возле НСК “Олимпийский”; на ул. Подвисоцкого, 4-А, возле КГБ № 12; на ул. Мостицкой, 11; на ул. Котельникова, 95, возле КГБ № 7; возле КГБ № 6 на просп. Комарова, 3; возле стадиона “Старт” на ул. Шолуденко, 26-28/4; возле КГБ № 4 на ул. Соломенской, 17; возле Киевской областной больницы на ул. Багговутовской, 1 и возле Киевской городской детской инфекционной больницы на ул. Дегтяревской, 23. В целом 16 мест.

Вместе с тем, 31 октября А.ПОПОВ заявил, что окончательно места, где расположатся площадки для вертолетов, определят с учетом уже нового Генплана, после того, как проведут детальное планирование территорий.